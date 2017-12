A Imperia piazzate le telecamere contro i writers sulla “passeggiata degli innamorati”

Imperia. Dopo diversi giorni di buio totale la passeggiata degli Innamorati torna a essere illuminata. La rete elettrica pubblica, andata in tilt dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi, è stata ripristinata e – fortunatamente – le passeggiate prenatalizie e natalizie di turisti e residenti sono così assicurate.

Un’altra buona notizia arriva dal Comune: l’amministrazione comunale ha infatti piazzato nei giorni scorsi le telecamere di videosorveglianza, promesse a suo tempo dall’allora assessore, oggi dimessosi, Giuseppe De Bonis.

I cartelli che avvertono eventuali malintenzionati sono ben visibili sui piloni della ringhiera che costeggia la passeggiata a mare pedonale che collega Borgo Foce alla Marina. Questione sicurezza, in primis. Ma non solo. I nuovi “occhi elettronici”, collegati con la centrale del comando di Polizia locale di via Spontone, terranno sotto lente anche vandali, writers, proprietari incivili di cani che scambiano il lungomare per una toilette per le loro quattro zampe ma – anche – i ciclisti “abusivi”.

A Pasqua, infatti, scattò un blitz dei vigili urbani per sanzionare i possessori di due ruote che scorrazzavano clandestinamente sulla passeggiata.