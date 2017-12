Sanremo. Con il Festival della canzone italiana ritorna Casa Sanremo Vitality’s, l’hospitality realizzata da Gruppo Eventi e nata da un’idea di Vincenzo Russolillo e Mauro Marino. L’undicesima edizione si presenta con un programma ricco di eventi che prenderanno il via al Palafiori il 4 febbraio alle 18 con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, madrina d’eccezione, grazie alla collaborazione del maestro orafo Michele Affidato.

Dopo le oltre 73 mila presenze registrate lo scorso anno, Casa Sanremo Vitality’s si prepara a ripetere il successo delle scorse edizioni grazie a una formula che mette insieme accoglienza e contenuti con l’obiettivo di creare uno spazio di intrattenimento trasversale per il pubblico di appassionati della musica italiana, e non solo, che ogni anno si recano nella cittadina ligure.

Tante le novità dell’edizione 2018: una Luxury Room che con oltre 600 mq. rappresenterà il luogo di accoglienza più riservato della Casa destinato ai soli artisti, accompagnatori e giornalisti; una rassegna interamente dedicata al cinema; iniziative sociali con un’attenzione particolare rivolta a “Musica contro le mafie”, Unicef e all’Associazione “Divieto di femminicidio”. Ed ancora, un ricordo di Pepi Morgia, Bud Spencer, Rino Gaetano e un omaggio a Francesco Nuti.

A ciò si aggiungono gli appuntamenti tradizionali con gli educational e gli showcooking, l’Italia in vetrina con i prodotti selezionati da Dispensa Italiana, i campus della Polizia di Stato, il premio per le case discografiche “Soundies Awards”, lo spazio per i writers, l’esclusiva Dream Area con SPA, i meet & greet e gli show case con gli artisti in gara. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle diverse “stanze” della Casa tra le quali il teatro che quest’anno sarà intitolato a Ivan Graziani.

A Casa Sanremo quest’anno la musica sarà “in the hair” grazie a Vitality’s, il brand italiano dell’hairstyling che fa capo al Gruppo Farmen e che a Casa Sanremo promuoverà iniziative esclusive dedicate agli addetti ai lavori e al pubblico. “Bellezza e musica – afferma Alberto Manzetti, titolare di Vitality’s – sono da sempre un binomio di successo nell’immaginario collettivo. Se poi parliamo dell’Italia, direi che appartengono alla nostra cultura. Siamo un’azienda italiana presente in oltre 70 Paesi nel mondo che ha costruito il proprio successo sulla passione per la bellezza”.

La musica di Casa Sanremo sarà firmata da Radio 105, Radio Monte Carlo e Radio Subasio. Radio 105 sarà a Casa Sanremo con le sue dirette e i suoi personaggi. Chi meglio di Max Brigante saprà accogliere tutti gli artisti in gara insieme a esponenti della stampa e ad addetti ai lavori in quell’atmosfera di confidenza e chiacchierata divertente che è la cifra distintiva del suo programma? Appuntamento da lunedì 5 a sabato 10 febbraio dalle 18 alle 19 nel salotto di “105 Mi Casa”.

Nel corso delle giornate di Festival gli artisti in gara si collegheranno in diretta, dalla postazione di 105 a Casa Sanremo, anche con Tony e Ross in “105 Friends” e Daniele Battaglia, Diletta Leotta e Alan Caligiuri in “105 Take Away”.

Radio Subasio sarà in diretta tutta la settimana da Casa Sanremo in compagnia di tre suoi speaker – Fabiana Bisulli, Alessandra Barzaghi, Beppe Cuva – che si alterneranno nel corso della giornata per accogliere e intervistare gli artisti, alla scoperta delle emozioni e dei retroscena della competizione.

Radio Monte Carlo racconterà ogni giorno il Festival in diretta dalla Luxury Room di Casa Sanremo. Dal 6 al 10 febbraio sarà Chiara Papanicolaou – dal martedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00 e il sabato dalle 10 alle 13 – a ospitare i protagonisti della kermesse e a far vivere agli ascoltatori di RMC l’atmosfera che si respira nella Città dei fiori.

Il Festival di Sanremo vivrà attivamente sui siti e sui social network di Radio 105, RMC e Radio Subasio attraverso reportage fotografici e video e interviste ai protagonisti. Anche quest’anno una gradita conferma: Radio Festival, la web radio interamente dedicata alla kermesse musicale più attesa e chiacchierata dell’anno, è tornata. Su Radio Festival – già attiva su unitedmusic.it, radiosubasio.it e 105.net – è possibile ascoltare tutti i successi del Festival di Sanremo dal 1951 al 2017.

Al termine delle serate di Festival, come da tradizione, la grande musica si sposterà dal Teatro Ariston a Casa Sanremo dove, dopo la mezzanotte, inizieranno gli showcase esclusivi firmati da Radio 105 e Radio Subasio.