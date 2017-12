A Cervo passeggiata in musica e poesia

Cervo. I festeggiamenti Natalizi continuano il 29 dicembre a partire dalle 16.30 con una passeggiata in musica e poesia. La voce di Simona Colonna, accompagnata dal suo violoncello, si snoderà attraverso i caruggi del borgo. Il giovane Francesco Occhetto reciterà poesie di PierLuigi Cappello, poeta recentemente scomparso che ha trovato nella poesie una ragione di essere dopo la sua menomazione dovuta a un grave incidente.

L’intreccio di poesia e musica contribuirà a creare un’atmosfera magica in un ambiente già di per sé incantato.

Sarà un tour lento che partirà da piazza Castello per giungere al palazzo Morchio, sede del Comune.