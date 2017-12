Bordighera. Mercoledì 27 dicembre, a partire dalle 16, presso il Mondadori Bookstore di Bordighera, Diego Zucchi firma le copie del libro “Piccola enciclopedia degli Alieni – Storia illustrata di cinquanta extraterrestri quasi veri” di Micol Beltramini edito da 24 ore cultura.

Diego Zucchi, nato a Sanremo nel 1973, nel 1995 si trasferisce a Milano per studio e inizia a lavorare come disegnatore e animatore. Nel 2005, insieme a Fabio Bozzetto, fonda lo studio Alienatio, con il quale realizza spot e videoclip per clienti quali Mtv, Rai e Sony music.

Il libro

Caratteristiche, storie e provenienze di 50 specie aliene protagoniste di film, libri, fumetti e “avvistamenti reali”. Tutto l’extra-ordinario universo delle creature aliene.

Chiariamo subito un fatto: non esiste prova certa di alcuna forma di vita extraterrestre. Esistono, questo sì, centinaia di persone che dicono di aver avuto a che fare con gli extraterrestri, e altrettante centinaia che li hanno studiati e hanno sviluppato teorie su di loro. E poi ci siamo noi, cresciuti a pane e fantascienza: libri, fumetti, film, serie televisive, canzoni – tutto, da sempre, ci parla di mondi al di là del nostro. E perché non dovremmo crederci? Noi scegliamo di stare dalla parte di X-Files e del poster che Mulder ha appeso in ufficio: “We want to believe”. Questo libro raccoglie cinquanta tra gli alieni più significativi della storia del genere umano, da E.T. ai Rettiliani, dagli Xenomorphi ai Na’vi del film Avatar: tutti provenienti da opere di fantasia o da esperienze – e va bene, non diremo reali. Alcune lo sembrano, però. Non l’abbiamo detto, che scegliamo di stare dalla parte di X-Files?