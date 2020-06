Ventimiglia. Nel cuore della città di confine, precisamente in via Mazzini, sorge un piccolo angolo di Sicilia: Trinacria Food & Drink di Marino & Co.

L’attività, aperta da novembre 2019, propone a tutti gli amanti del buon cibo le migliori specialità del territorio siculo: arancine, prodotti di rosticceria, pizze al taglio, le ricche pizze in teglia cotte in forno realizzate metà in grano duro e metà in grano tenero, prossimamente anche le granite e i gelati prodotti con i frutti della magnifica isola del sud Italia.

Colazioni, pranzi, apertivi, apericene: Trinacria Food & Drink è pronto a soddisfare ogni desiderio culinario, il tutto accompagnato dai delicati e saporiti vini della loro cantina, provenienti direttamente da Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.

«Abbiamo tanto amore, tanto voglia di fare e soprattutto vogliamo offrire qualcosa di nuovo e di diverso a Ventimiglia», raccontano i titolari in merito al loro obiettivo.

Trinacria Food & Drink si trova in via Giuseppe Mazzini 6, per maggiori informazioni visitare la pagina Facebook Trinacria Food & Drink, la pagina Instagram trinacriafooddrink o chiamare i numeri 340 8126816 (Italia) e 345 3054563 (Francia e Principato di Monaco).

È disponibile anche il servizio d’asporto e di consegna a domicilio, sul territorio comunale di Ventimiglia è gratuito, mentre nei comuni limitrofi è richiesta una spesa minima di 30 euro.