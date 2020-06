Thomas Fontò della Sanremo Boxe convocato tra i 58 Azzurri Schoolboy

Sanremo. Partiti gli allenamenti per le sessioni a distanza per gli Azzurri Schoolboy (Federazione Pugilistica Italiana) convocati in vista della ripresa dei raduni collegiali. Grazie al coordinamento dello staff tecnico ItaBoxing composto da Giulio Coletta, Carmelo Mammama e Natale Marzullo, anche il sanremese Thomas Fontò della Sanremo Boxe è stato inserito nella prestigiosa rosa dei 58 atleti coinvolti.

Thomas Fontò classe 2006, categoria -46kg è allenato dai maestri Tony Fontò, Stefano Veglia e Matteo Calvini. Grande soddisfazione del presidente Riccardo Zunino che ringrazia i tecnici e tutti gli atleti della Sanremo Boxe per per il grande lavoro svolto in palestra.

(In foto l’atleta Thomas Fontò con i suoi maestri Tony Fontò e Stefano Veglia in occasione delle finali Nazionali 2019 in Abruzzo a Montesilvano – Pescara quando è stato premiato dal vice presidente vicario Flavio D’Ambrosi)