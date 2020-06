Sanremo, crisi economica: a rischio licenziamento impiegati servizio pulizia di The Mall

Sanremo. A causa delle difficoltà economiche della cooperativa Cooplat di Firenze, che gestisce il servizio di pulizia dell’outlet del lusso The Mall, in valle Armea, rischiano di perdere il posto di lavoro gli otto dipendenti dell’azienda toscana, ai quali sarebbe stato preannunciato il licenziamento, forse già a partire dalla prossima settimana.

Stando a quanto si apprende, alcuni lavoratori si sono rivolti ad un avvocato per chiedere chiarimenti su come comportarsi, anche perché non esistono comunicazioni ufficiali.