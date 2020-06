Emergenza coronavirus, dati tutti in calo in provincia di Imperia

Genova. Diminuiscono i ricoverati, (-3) nelle ultime 24 ore, giù anche il numero dei positivi (-11) diminuiscono pure i soggetti in sorveglianza attiva (-10). È questo, in sintesi, il bilancio dell’emergenza coronavirus in provincia di Imperia fornito da ministero e Alisa e diffuso dalla Regione.

Nessun decesso in provincia di Imperia, in Liguria se ne registrano 3.

Dati odierni 01 giugno 2020 – DATI FLUSSO ALISA MINISTERO

TOTALE test effettuati 107.787 (+1424)

Positivi in Liguria 2.875 (-52)

CASI PER PROVINCIA PROVINCIA CASI SAVONA 478 LA SPEZIA 81 IMPERIA 331 GENOVA 1982 altro/in fase di verifica 3 TOTALE 2875

Ospedalizzati Di cui TI Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 198 7 -5 ASL1 34 3 1 ASL2 44 2 0 Ospedale Policlinico San Martino 19 1 -3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 35 0 -4 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 40 1 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 9 0 0 ASL4 Lavagna 1 0 0 ASL5 16 0 1

Isolamento domiciliare 413 -53 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2264 +6 TOTALE GUARITI (GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI) 5377 +106

Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 127, ASL 2 193, ASL 3 387, ASL 4 92, ASL 5 90: Liguria 889