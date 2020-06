Economia circolare, Salvatore (ilBuonsenso): «Migliorare la vita e risparmiare in Liguria»

Genova. «L’economia circolare è un approccio di rigenerazione delle risorse che consente di rispettare il proprio ambiente senza distruggerne la biodiversità e riuscendo allo stesso tempo a poter disporre di tutto ciò che serve. Non solo, aiuta ad utilizzare meglio le risorse e quindi ad abbassare considerevolmente i costi rifiuti, bollette ed altro collegato. Un sistema basato sulle 5 R: ridurre, riutilizzare, riparare, riprogettare e riciclare.

L’economia circolare è un’economia che si rigenera da sola e che consente, attraverso l’applicazione anche dell’ingegneria naturalistica, la possibilità di vivere in un ambiente sicuro, contrastando attivamente quelli che sono i maggiori problemi delle nostre terre, delle acque e dell’aria: il percolato, l’inquinamento da combustione, le scorie, gli scarti, il consumo di suolo e il dissesto idrogeologico» - dice Alice Salvatore, presidente Movimento ilBuonsenso.

«In poche parole si tratta di un sistema economico pianificato per ridurre gli sprechi riutilizzando i materiali a nostra disposizione. Sono due le tipologie di materiali inserite all’interno di un approccio circolare all’economia: quelli biologici che possono essere reintegrati nella biosfera e quelli tecnici che possono essere rivalorizzati. È ormai chiaro a tutti che bisogna abbandonare il modello economico lineare basato sull’accessibilità di grandi quantità di risorse.

L’economia circolare, nel suo sistema di riutilizzo dei materiali, ha nella decementificazione uno dei suoi capisaldi: è importante puntare ad una rinaturalizzazione dell’ambiente in cui viviamo a partire dalle coste e dalle sponde cementificate dei corsi d’acqua. Essi devono tornare ad essere ospitali e salubri, habitat perfetto per fauna e flora autoctona: in questo modo è possibile, tra l’altro, prevenire disastri naturali ed ecologici come le alluvioni che non di rado mettono in pericolo la popolazione.

Una economia che si muove e prospera a favore del cittadino si basa sull’utilizzo delle energie rinnovabili: si può garantire l’autosufficienza energetica semplicemente utilizzando fonti illimitate come il sole, il vento e il mare. Gli impianti ovviamente devono essere studiati in base alle caratteristiche specifiche del territorio evitando di disturbare gli equilibri dell’ecosistema del quale faranno parte.

L’economia circolare dà modo di riparare agli errori fatti in passato in quanto a sfruttamento dell’ambiente e delle sue risorse: attraverso interventi mirati è possibile bonificare l’aria, la terra e l’acqua a seconda delle necessità. Esempi importanti sono la bonifica dei territori dall’amianto e la messa in sicurezza idrogeologica del territorio, fornendo in questo modo alla popolazione non solo salute e sicurezza ma anche lavoro. Ma anche una mobilità sia pubblica che privata volta al rispetto dell’ambiente e all’eliminazione degli sprechi.

C’è molto da fare ancora come dimostrano gli ultimi dati Istat sullo stato dello sviluppo sostenibile in Italia in rapporto allo stato di attuazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda 2030, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: cementificazione ancora in aumento, mantenimento dei sussidi alle fonti fossili, quota di investimenti in Ricerca e Sviluppo sul Pil ancora al di sotto della media UE, indicatore sulla speranza di vita in buona salute alla nascita troppo basso rispetto alla speranza di vita in generale, rischio biodiversità alto.

Sono molte le possibili applicazioni dell’economia circolare in Liguria, prima tra tutte quella relativa al ciclo dei rifiuti. Attraverso di essa – investendo in ambito tecnologico per modernizzare gli impianti e metterli a norma – la gestione dei rifiuti potrà essere per sempre sottratta alle agromafie che, secondo il report 2018 di Coldiretti il business criminale collegato allo smaltimento illegale dei rifiuti ammontava addirittura a 21,8 miliardi di euro su territorio nazionale!)*. Il sistema virtuoso dell’economia circolare porterebbe alla creazione di maggiori posti di lavoro e a un miglioramento sostanziale delle condizioni di salute e di vita di tutti quei cittadini che vivono nei pressi degli impianti e che da anni lamentano problemi e criticità.

I rifiuti non devono più essere considerati un problema per la comunità sia in termini ambientali che economici a condizione che la loro gestione venga affrontata secondo i principi delle 5 R dell’economia circolare:

• Ridurre

• Riutilizzare

• Riparare

• Riprogettare

• Riciclare

Abbiamo un solo pianeta: dobbiamo imparare a rispettarlo» – afferma Alice Salvatore, presidente Movimento ilBuonsenso.