Code autostradali, Salvatore (IlBuonsenso): «Soffocati liguri e democrazia, consiglieri diano esempio usando il treno»

Genova. Le dichiarazioni di Alice Salvatore, presidente del movimento Il Buonsenso:

«Oggi doveva esserci consiglio regionale, ma oltre un’ora dopo l’orario tutto è fermo, addirittura ci hanno invitato ad andare nei nostri uffici. E poi, nonostante il presidente del consiglio Piana fosse arrivato, il consiglio è stato sconvocato!

Che cosa è successo? che cosa impedisce l’inizio e apertura dei lavori dell’aula del consiglio regionale della Liguria? E poi addirittura la “sconvocazione” nonostante i lavori d’Aula dovessero andare avanti fino alle 15?

È molto semplice ci sono tutta una serie di imbottigliamenti di traffico, nella rete autostradale di accesso e uscita da Genova che impediscono alle auto di arrivare ma chi sono le persone imbottigliate nel traffico tra gli altri? I consiglieri regionali.

Sono giorni che la rete autostradale intorno a Genova è tutta bloccata perché è pieno di cantieri ed è stato chiuso tutto per fare i lavori nelle gallerie di messa in sicurezza, questi lavori sono iniziati dopo che è finito è il lockdown, quindi da quando le persone finalmente hanno potuto cominciare a riprendere a muoversi e non nei due mesi in cui nessuno poteva spostarsi, lo fanno ora. Fanno i lavori quando sanno perfettamente che c’è la maggiore richiesta e la maggiore esigenza di potersi spostare.

I lavori di manutenzione e di messa in sicurezza che non hanno mai fatto, motivo per cui bisognerebbe revocare subito le concessioni autostradali, perché non stanno garantendo non stanno mantenendo nulla di quello che è dovuto alla cittadinanza. Come si comportano gli amministratori pubblici regionali in Liguria?

Non pensano a utilizzare il mezzo pubblico per eccellenza per venire al consiglio regionale e per garantire la propria presenza in tempo: il treno. Chi è nelle istituzioni deve dare l’esempio corretto, e quindi non bisogna creare nuovo traffico privato, ma usare i mezzi pubblici, come il treno, come fanno migliaia di cittadini liguri ogni giorno.

Siamo di fronte a una doppia situazione. I signori delle autostrade che sembra facciano quasi apposta creare problemi alla viabilità, e dall’altra esponenti pubblici che non hanno la minima idea di muoversi come tutti i cittadini normali: mezzi pubblici, e un minimo di pianificazione e organizzazione in più.

Vogliamo diminuire il traffico privato e poi proprio i consiglieri regionali vanno in auto privata? Questa situazione di caos è molto ben vista da una maggioranza che continua così a non rispondere ai cittadini. La settimana scorsa, il Governatore era in Tv e l’assessore Viale non si sa, questa settimana guarda caso si rinvia un consiglio che si poteva benissimo tenere nel pomeriggio. Fanno ridere le frasi “indignate” della Lega quando poi vogliono far fare la Gronda proprio a chi oggi sta soffocando i liguri in code infinite.

Questo è il governo regionale delle emergenze, più ce ne sono e meglio stanno. Ci vuole un po’ di chiarezza. Basta farsi “ricattare” dai Benetton, revoca subito e che i rappresentati delle istituzioni diano finalmente il buon esempio a tutti usando i mezzi pubblici».