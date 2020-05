Ventimiglia, l’istituto Fermi Polo Montale inserito sul sito dell’Osservatorio di Liguria digitale

Ventimiglia. L’Istituto Fermi Polo Montale di Ventimiglia è stato inserito con i suoi progetti digitali (Formazione Docendi DAD, Attivazione GSUITE, La DIGI-BIBLIO), grazie soprattutto al lavoro e al sostegno degli animatori digitali, professori Granili e Rebaudo, sul sito dell’Osservatorio dei Progetti Innovativi di Liguria Scuola Digitale, che è la piattaforma dove i docenti e i formatori delle scuole liguri possono inserire e rendere visibili le attività e le buone pratiche realizzate con il digitale a scuola.

L’Osservatorio è il punto di ingresso per partecipare alle attività operative di Scuola Digitale Liguria e rappresenta il quadro dell’innovazione scolastica regionale costantemente aggiornato; esso mette a disposizione di tutti un patrimonio comune perché rende visibili le attività innovative dei singoli Istituti e le rende disponibili ai colleghi anche di altre scuole.

Gli istituti scolastici inseriscono nella base dati la descrizione delle attività didattiche innovative intraprese nel corso dell’anno, documentate con un sistema di classificazione che ne consente la ricerca, la consultazione e l’archiviazione. Essere parte della Community delle scuole innovative della Liguria dà la possibilità di essere sempre aggiornati, di poter effettuare ricerche mirate per reperire e scambiare esperienze, attivare contatti e collaborazioni con altri Istituti e docenti, essere riconosciuti quali esperti su specifici temi del digitale, tutte pratiche e tematiche che stanno acquistando sempre più importanza proprio in questo periodo in cui gli insegnanti, sostenuti ed incoraggiati dalla dirigente Antonella Costanza, hanno attivato la didattica a distanza per non interrompere il

processo formativo ed educativo e per rimanere sempre al fianco degli alunni.