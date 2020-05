“Unisciti a Noi”, la campagna solidale di Conad raccoglie 2,4 milioni di euro: una parte sarà donata all’ospedale di Sanremo

Genova. Unisciti a Noi, in poco meno di un mese, ha permesso di raccogliere 853.500 euro grazie alla straordinaria generosità di oltre 245.000 clienti. Questa cifra si va a sommare all’importo di 1,5 milioni di euro stanziato fin da subito dalla cooperativa, dai soci e dai collaboratori Conad.

La somma complessiva raggiunta è di 2,4 milioni di euro che sarà interamente devoluta a 42 ospedali e strutture sanitarie delle sette regioni in cui opera Conad Nord Ovest: 726.300 euro andranno in Toscana, 418.600 euro Piemonte e Valle D’Aosta, 247.300 euro in Liguria, 426.300 euro in Emilia, 252.400 euro nel Lazio e 299.000 euro in Sardegna. A questi si aggiungerà la somma raccolta nei punti di vendita della provincia di Mantova.

Per Conad la solidarietà verso la comunità ha da sempre un posto di riguardo e i clienti si sono “uniti” all’iniziativa di raccolta fondi con donazioni volontarie dimostrando generosità e sensibilità. Un impegno condiviso e concreto per sostenere le attività degli ospedali del proprio territorio.

In Liguria la cifra raccolta è pari a 247.300 euro ed è destinata a sostenere l’attività di 4 ospedali di riferimento: Ospedale San Martino di Genova, Ospedale di Sanremo, Ospedale Civile Sant’Andrea di La Spezia e all’ Ospedale san Paolo di Savona. Nello specifico, i fondi saranno destinati all’acquisto di quanto ritenuto necessario nelle strutture ospedaliere, tra cui i dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri, i prodotti per la sanificazione e igienizzazione, oltre alle attrezzature per affrontare l’emergenza sanitaria.

«Attraverso questa iniziativa corale e attraverso gli impegni che ci siamo assunti fin da subito, vogliamo confermare in modo concreto e tangibile la nostra vicinanza alle comunità in cui quotidianamente lavoriamo» – dichiara il presidente di Conad Nord Ovest Valter Geri insieme a tutti i Soci Conad coinvolti, anche a nome dei collaboratori dei punti di vendita.

«Da quando è iniziata la crisi, il supermercato ha confermato di rappresentare molto più di un luogo dove ci si reca a fare la spesa: ci siamo assunti il grande impegno di rassicurare i nostri clienti, migliorando i servizi di protezione e di distanziamento nei negozi, monitorando la convenienza e garantendo un servizio sociale giorno dopo giorno – conferma il presidente Valter Geri - Il negozio viene vissuto, oggi più di sempre, come piattaforma di relazioni , un luogo dove oltre alle cose si incontrano le persone che le vivono e l’appartenenza a una comunità, ha un ruolo fondamentale. Quest’iniziativa è stata condivisa e realizzata insieme ai soci Conad e ai collaboratori dei punti di vendita e i nostri clienti si sono “uniti a noi” in una generosa gara di solidarietà, dimostrando una straordinaria attenzione e sensibilità. Oggi diciamo grazie a loro, e a tutti i medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta per il bene del Paese. Siamo “Persone, oltre le cose” e valori come la solidarietà e la partecipazione sono nel nostro DNA, ed è in momenti come questo che abbiamo il dovere di fare il massimo per la nostra comunità».

L’iniziativa “Unisciti a noi” rientra nel modus operandi delle attività svolte dai soci Conad e dai loro collaboratori presso i punti di vendita della rete Conad Nord Ovest per dare risposte concrete ai cittadini, alle comunità e ai territori durante l’emergenza.