Sanremo. Pam festeggia oggi l’apertura del secondo punto vendita a Sanremo in partnership con Arimondo, azienda di grande tradizione già attiva nelle province di Genova, Imperia e Savona. Il nuovo punto vendita si trova in Via Pietro Agosti 307, nella parte alta della città ligure, e sarà aperto 7 giorni su 7, dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 20.

Il supermercato Pam, sviluppato su una superficie di 967 mq vede impegnati 20 addetti distribuiti nei vari reparti e mette a disposizione dei clienti un comodo parcheggio da 60 posti auto con una parte di questi riservati a mamme in dolce attesa e disabili. Lo sviluppo degli spazi interni è accattivante e innovativo grazie all’utilizzo di materiali che contribuiscono a creare un’atmosfera calda e accogliente per garantire un’esperienza di spesa coinvolgente che valorizza la qualità e l’ampio assortimento dell’offerta Pam.

Nel punto vendita è presente un’area dedicata a frutta e verdura, dove ogni giorno viene proposta una selezione d’eccellenza dei prodotti di stagione di produttori locali; i reparti a servizio per la carne, la gastronomia, la pescheria con pescato locale e un’area forno, con una ricca scelta di pane fresco, focacce, pizze e pasticceria sfornati tutti i giorni e provenienti dalle aziende produttive Arimondo. Oltre ai numerosi prodotti locali nel supermercato è presente anche una piccola parafarmacia a libero servizio.

Tutte da scoprire sia la convenienza del punto vendita sia gli innumerevoli vantaggi del programma fedeltà Carta Per Te. Inoltre, a testimonianza dell’attenzione verso le esigenze dei clienti, è disponibile, quale metodo di pagamento, anche il servizio Satispay e la consegna a domicilio della spesa.

«Siamo felici della partnership con Pam perché è una garanzia di serietà e perché con essa condividiamo molti valori, dalla grande cura per la qualità dei freschi, all’italianità, fino alla massima attenzione nei confronti dei clienti e dei collaboratori – dichiara l’amministratore delegato del Gruppo Arimondo, Roberto Arimondo – Con l’apertura di questo punto vendita abbiamo raggiunto i 22 supermercati Arimondo ad insegna Pam, numero che è destinato a salire a breve grazie a nuove aperture già in cantiere».

«La nuova apertura in questi giorni di ripartenza per il nostro paese – dichiara Andrea Zoratti, consigliere delegato Pam Franchising - vuole essere un forte segnale di fiducia per il futuro e confermare la fattiva e proficua collaborazione instaurata con la famiglia Arimondo per lo sviluppo della rete di vendita Pam in Liguria».

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama e Pam local, fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. I 400 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti ed in franchising, sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.