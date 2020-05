Ponte Crollato, Rixi (Lega): «Subito viabilità alternativa, no soluzioni provvisorie»

Genova. «Il nuovo ponte sul Magra ad Albiano, tra le provincie di Massa e della Spezia, deve essere costruito in forma definitiva: le soluzioni provvisorie, proposte dalla ministra De Micheli, sono inutili, mancano di una visione strategica di contesto e di rilancio economico. Con un investimento di pochi milioni di euro c’è l’opportunità, con i poteri straordinari del modello Genova concessi al commissario per la ricostruzione, il presidente della Toscana Rossi, di rifare l’intero assetto del quadrante della viabilità e di costruire un ponte nuovo in sei mesi, visto che per ricostruire quello di Genova, in un contesto decisamente più difficile e urbanizzato, è bastato un anno e mezzo per demolizione e ricostruzione.

Come abbiamo fatto a Genova, anche nella zona di Albiano, è possibile la realizzazione di una viabilità secondaria e di servizio a uno snodo fondamentale su cui converge anche il traffico portuale dello scalo spezzino, eliminando gli attuali colli di bottiglia. Per la progettazione della viabilità dell’intero quadrante, a scavalco tra due province, tra Liguria e Toscana è indispensabile il coinvolgimento anche del presidente della Regione Liguria Toti. Al ministro De Micheli, ho anche ribadito che, sul modello Genova, il commissario straordinario alla ricostruzione Rossi utilizzi i pieni poteri commissariali per liberare, in tempi brevi, l’alveo del fiume per evitare problemi di natura idrogeologica in un contesto a forte rischio alluvioni».

Lo dichiara il deputato della Lega e responsabile nazionale Infrastrutture Edoardo Rixi, al termine dell’audizione del ministro alle Infrastrutture in commissioni riunite Trasporti e Ambiente alla Camera.