Nessuna ordinanza a Camporosso. Vicesindaco Morabito: «Seguiamo dpcm, sì alla mascherina no ai guanti»

Camporosso. A differenza di numerosi comuni della provincia di Imperia, la città di Camporosso non ha predisposto nei giorni scorsi nessuna ordinanza su cosa è vietato o lecito fare all’interno del territorio comunale. «Per l’utilizzo delle mascherine facciamo riferimento a quanto previsto da dpcm e ordinanza della Regione Liguria – dichiara il vicesindaco Maurizio Morabito – Mentre i guanti non sono assolutamente necessari in nessun luogo».

Sì dunque a mascherine nei luoghi pubblici, no ai dispositivi di protezione individuale quando si pratica sport. «Non ci è sembrato logico emanare ordinanze comunali quando ci sono già quelle di enti superiori – aggiunge Morabito – Avremmo solo creato ulteriore confusione tra i cittadini».