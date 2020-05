Migranti, Gagliardi e Scajola (Cambiamo!): «Il Governo non tutela gli italiani»

Genova. »Nel decreto approvato ieri, tra una lacrima facile della Bellanova per la regolarizzazione dei migranti e tanta confusione da parte di Conte e Gualtieri, il governo si è dimenticato come al solito di tutelare gli italiani. Per i lavoratori frontalieri che sono senza reddito da mesi non c’è alcun sostegno».

Lo affermano in una nota congiunta la parlamentare Manuela Gagliardi e l’assessore all’urbanistica della Regione Liguria Marco Scajola di Cambiamo!. «Non sono stati inseriti nel bonus da 600 euro – proseguono – che si incrementerà fino a 1.000 euro, per gli stagionali di altre nazionalità o irregolari si sono consumati drammi e litigi nella maggioranza, per i lavoratori frontalieri italiani nessuno si è stracciato le vesti e questo è inaccettabile.

Anche loro producono un reddito su cui poi pagano le tasse in Italia e non è accettabile che lo Stato li abbandoni senza alcuna risposta in questa dura crisi. Ci faremo portavoce per sanare questa discriminazione».