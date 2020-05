Lopes, Comitato Pendolari del Ponente ligure: «Chi farà rispettare le regole sui treni?»

Imperia. «Chi vigilerà sull’obbligo di indossare la mascherina? Chi farà rispettare le distanze negli scompartimenti?». A chiederselo è Sebastiano Lopes, portavoce del Comitato pendolari del Ponente ligure. Lopes è reduce dalla riunione in videoconferenza tenuta con l’assessore ai Trasporti della Regione Gianni Berrino e con i responsabili di Trenitalia Liguria, e di Rfi comparto gestione stazioni.

Sul tavolo oltre all’aumento delle corse dei treni regionali dal 50 per cento del totale al 70, anche altre temi relativi ai rimborsi degli abbonamenti per il mese di marzo, il prezzo della prenotazione sugli Intercity da parte degli abbonati a altre tematiche di carattere sanitario.

«I problemi oltre all’eventuale affollamento, soprattutto sui convogli che convergono su Genova, riguardano l’aria condizionata e la disponibilità di gel sanificanti. Ci hanno garantito che saranno previsti percorsi per non incontrare i passeggeri in entrata e in uscita. Tra poche ore vedremo», conclude Lopes.