Imperia, ex positivi al Covid-19 pronti a donare il proprio plasma per guarire i malati

Imperia. Molti donatori di sangue che si sono ammalati e sono poi guariti dal Covid-19 hanno chiesto di poter donare il proprio plasma per guarire i pazienti tutt’oggi ammalati. A comunicarlo è il presidente provinciale della Fidas Sandro Petrucci.

«Non appena si è diffusa la notizia che con il plasma degli ex “positivi” si possono curare i malati – dice Petrucci – Molti donatori hanno telefonato per dare la loro disponibilità a donare il plasma».

In Liguria, però, non è stato attivato ancora nessun protocollo che consente la pratica. In attesa che le cose cambino, Fidas si limita a raccogliere i nominativi dei donatori, anche se col passare dei giorni, il numero di anticorpi e l’immunità diminuiscono.