Imperia, apre i battenti il social market per famiglie in difficoltà

Imperia. Oggi alle ore 10.30 in corso Garibaldi 50 nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia di Porto Maurizio, verrà inaugurato il “Social Market”, iniziativa di volontariato che rientra nel welfare del terzo settore, nata per contribuire in questo momento di particolare complessità, acuita dal Covid-19, a soddisfare i bisogni primari alimentari delle famiglie in difficoltà economica.

L’opera è stata possibile grazie alla sinergia della Parrocchia, del Rotary Club Imperia, di cittadini soci del club e dell’associazione Terza Settimana che ha analoghi negozi sociali in Piemonte.

Si tratta di un “negozio” con apertura programmata due volte a settimana dove le famiglie possono recarsi a fare “la spesa”, scegliendo i prodotti disponibili sugli scaffali, per un valore complessivo di 20 euro, somma che viene loro messa a disposizione grazie alla collaborazione di Enti Pubblici, Religiosi e laici, Associazioni e donazioni di privati cittadini.

Al fine di garantire la massima quantità di beni di prima necessità i prodotti sono acquistati a prezzo di ingrosso senza la necessità di fare utile trattandosi di puro volontariato. I promotori ringraziano L’ANPS – Associazione Nazionale Polizia di Stato nella persona del Presidente Roberto Andreis e i soci per la preziosa collaborazione.