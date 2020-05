Il matematico Piergiorgio Odifreddi ospite della rassegna letteraria web “Grandi autori a casa tua”

Imperia. “Duemila anni fa un uomo guardò alla cultura del futuro, e ne anticipò una buona parte in un’opera visionaria e avveniristica: l’uomo era il poeta Lucrezio, l’opera il poema “De rerum natura”. Tutte le grandi teorie scientifiche di oggi (l’atomismo fisico-chimico, il materialismo psicologico, l’evoluzionismo biologico) sono esposte e difese nei suoi canti. Tutte le grandi superstizioni umanistiche di ieri (la filosofia non epicurea, la letteratura non realistica, la religione non deista) sono criticate e attaccate nelle sue invettive”.

Spazio alla scienza con il prossimo ospite di “Grandi autori a casa tua“: Piergiorgio Odifreddi, matematico, logico, saggista e accademico italiano, che ci accompagna in un lungo percorso attraverso i secoli, commentando la cultura e i suoi protagonisti, il pensiero, la politica, dall’antichità ai giorni nostri.

Tra i libri di cui ci parla, ecco Come stanno le cose. Il mio Lucrezio, la mia Venere, Rizzoli Editore, un’opera di divulgazione scientifica e una testimonianza laica, allo stesso tempo: le due chiavi di lettura del mondo alle quali ha legato il suo nome il nostro autore. Una nuova traduzione in prosa del “De rerum natura” , il capolavoro di Lucrezio, e un commento illustrato “che ne mostra le connessioni ideali o fattuali con l’intera cultura, umanistica e scientifica. Si scopre così che le parole di un letterato classico e i pensieri degli scienziati contemporanei convergono nell’offrire una grandiosa visione del mondo”.

Ascoltiamolo online martedì 26 maggio, dalle 17, sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/pages/category/Literary-Arts/Grandi-autori-a-casa-tua-

106007967717425/, https://www.youtube.com/watch?v=iYU4fRXJQZE&feature=youtu.be e sulle pagine istituzionali dei Comuni coinvolti: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera.

Piergiorgio Odifreddi è un matematico, logico, saggista e accademico italiano. Oltre che di matematica, nelle sue pubblicazioni si occupa di divulgazione scientifica, storia della scienza, filosofia, politica, religione, esegesi, filologia e saggistica varia.

La dimensione internazionale, ecco una grande novità della rassegna: e poi, importantissime per questa “fase due” di appuntamenti, sono le nuove collaborazioni: oltre a quella con i cinque Comuni di Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera, si uniscono al progetto il Comitato Dante Alighieri di Tangeri, l’Associazione Irene Brin, l’Università delle tre età di Sanremo, il Ministero dell’Istruzione, il Provveditorato agli Studi di Imperia e nove scuole, tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Istituto Ruffini, Istituto Sanremo Levante, Istituto Colombo, Liceo Cassini di Sanremo, Ipsia Marconi di Imperia, Liceo Vieusseux, Comprensivo di Diano Marina, Vittorio Emanuele II di Genova, Istituto Baruffi di Ceva e Ormea e Istituto Varalli di Milano.

Ecco allora che le interviste possono rientrare nella DaD, la didattica a distanza, interventi formativi per studenti, famiglie e per tutte le comunità scolastiche. Il Liceo Cassini di Sanremo “adotta” l’intervista a Piergiorgio Odifreddi. Grandi Autori a casa tua è una vera e propria rassegna letteraria sul web: dieci minuti (o poco più) di chiacchiere, battute, pensieri con i grandi protagonisti della nostra cultura e della letteratura contemporanea. In un momento così difficile, ecco il miglior modo di proseguire con Cervo in blu…d’inchiostro- La Riviera dei Libri, in attesa di ritrovarci tutti insieme nell’Oratorio di Santa Caterina, all’Auditorium della Camera di Commercio, al Palafiori, alla Biblioteca di Ospedaletti e nel magico giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera.

«Ho ideato questo nuovo format per incontrare l’umanità di grandi scrittori – dichiara la curatrice Francesca Rotta Gentile – e per tenerci compagnia con buoni libri…in questo isolamento, abbracciamoci così!». Un’iniziativa che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera si uniscono e, in collaborazione con l’associazione Cumpagnia du Servu, presentano video incontri letterari – realizzati via Skype da Francesca Rotta Gentile – con gli scrittori più importanti del panorama culturale contemporaeo.

I cinque Comuni, con gli Assessori alla Cultura Annina Elena per Cervo, Marcella Roggero per Imperia, Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, Vittorio Ingenito per Bordighera, danno così un segnale importante: la cultura continua a vivere anche durante l’emergenza dettata dall’epidemia di Covid-19.