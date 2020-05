“Il Bello dello Sport”, oltre 2.500 gli elaborati mandati dalle scuole liguri

Genova. Neppure il Covid-19 ha fermato il concorso scolastico “Il Bello dello Sport”. La quarta edizione dell’iniziativa dedicata da Stelle nello Sport alle scuole primarie e secondarie di primo grado ha riscontrato una straordinaria partecipazione da parte degli istituti scolastici di tutta la Liguria.

“Il Bello dello Sport” è stato per i docenti un utile strumento per coinvolgere gli studenti a casa e far realizzare loro un disegno o un testo sulla propria passione sportiva. Un grande gioco di squadra tra docenti, studenti e relative famiglie. Sono migliaia gli elaborati giunti alla mail info@stellenellosport.com. Scaduti i termini del 15 maggio, adesso la Commissione di Stelle nello Sport si metterà al lavoro per esaminare ogni elaborato, fino alla definizione dei “podi” di ogni categoria (testo e disegno) e per ogni “leva”.

Tantissimi insegnanti hanno approfittato delle possibilità offerte dalla didattica a distanza. “Il bello dello sport” è stata una opportunità per riflettere sul valore sociale delle attività sportive, mai così dibattuto in questo periodo di quarantena Covid-19, da un lato e di sviluppare le proprie qualità artistiche dall’altro. Sono arrivati elaborati da tutta la Liguria, in tutte le classi di medie ed elementari. Addirittura sono giunti alcuni disegni dai più piccoli delle scuole dell’infanzia. Saremo felici di valutarli e trovare un modo per premiare anche questi giovanissimi partecipanti.

Sul nostro sito e sui nostri canali social daremo nota di quando si riunirà la giuria composta da Stelle nello Sport, Ufficio Scolastico Regionale, Coni, Ussi, Panathlon e Porto Antico. E sul sito, ovviamente, saranno pubblicati gli elaborati vincitori.

Il rapporto tra Stelle nello Sport e l’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR è cresciuto anno dopo anno e oggi il nostro progetto è un riferimento importante per gli Istituti della Liguria di ogni livello.

Una panoramica di tutte le attività è consultabile all’indirizzo www.stellenellosport.com/scuola.