Gravi atti criminosi contro il collega Daniele La Corte, la solidarietà di Ordine, Associazione e Gruppo Cronisti Liguri

L’Ordine dei Giornalisti Liguria, l’Associazione Giornalisti Liguri e il Gruppo Cronisti esprimono la loro solidarietà al collega Daniele La Corte che è stato bersaglio di gravissimi quanto inquietanti episodi sui quali sono in corso indagini da parte degli inquirenti. Ignoti hanno versato liquido infiammabile davanti all’abitazione di campagna dove risiede la figlia e dove la famiglia del collega trascorre le vacanze estive nei pressi di Alassio. L’altra notte, poi, ignoti hanno forato gli pneumatici della sua autovettura. Agli inizi di Aprile, l’abitazione di La Corte era stata presa a sassate. Su tutti gli episodi indaga la magistratura savonese.

In proposito è intervenuto il vice sindaco di Alassio, preoccupato per la serie di fatti e per la sicurezza nella cittadina turistica.

Ordine, Associazione e Gruppo Cronisti Liguri, a fianco del collega, auspicano che si risalga quanto prima ai responsabili e sia fatta luce sugli allarmanti episodi.