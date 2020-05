Fase 2, Botto (M5s): «Toti cambia registro, collaborazione non sia di facciata»

Genova. «Prendiamo atto che il presidente della Liguria Toti sta tornando sui suoi passi e ha cambiato registro anche a livello verbale. Dopo aver alzato i toni nonostante i nostri ripetuti inviti a mantenere un clima collaborativo finalmente di fronte ai dati incontrovertibili cambia modalità.

Ci auguriamo, soprattutto per il bene dei liguri, che il suo cambio di atteggiamento non sia solo di facciata, e che soprattutto segua le indicazioni del governo senza pretese autonomiste, fuori luogo in quanto la Liguria beneficia come tutte le altre regioni delle misure disposte dal Governo, e che collabori attivamente per l’uscita dall’emergenza» - dichiara la senatrice Elena Botto.