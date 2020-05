“Disegna il tuo sport preferito durante Covid-19”, prende il via il concorso della FIJLKAM Liguria

Genova. Prende il via il concorso di disegno della Fijlkam Comitato Regionale Liguria dedicato ai judoka più piccoli “Disegna il tuo sport preferito FIJLKAM durante Covid-19”.

Il disegno dovrà richiamare i temi degli sport FIJLKAM (ad es. Judo, Lotta, Karate, Ju-Jitsu, Aikido) durante il

periodo della “quarantena” per la pandemia del Covid-19. La partecipazione è gratuita e riservata a tutti gli atleti appartenenti alle seguenti categorie (maschile e femminile): bambini (2014-2013); fanciulli (2012-2011); ragazzi (2010-2009). Tutti i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento FIJLKAM dell’anno sportivo in corso in Liguria.

I partecipanti potranno presentare un solo elaborato. I fogli degli elaborati dovranno essere di formato A4. Tutti gli elaborati presentati saranno di proprietà della FIJLKAM. Le scansioni degli elaborati devono essere inviati a comunicazione.liguria@fijlkam.it entro il 5 giugno in formato “JPG” con il seguente standard di denominazione: Nome Cognome_BA.JPG (per Bambini); Nome Cognome_FA.JPG (per Fanciulli); Nome Cognome_RA.JPG (per Ragazzi). Nella mail si deve specificare Nome, Cognome, Categoria, Anno di nascita, Indirizzo Residenza, Società di appartenenza e Taglia di Tuta e T-shirt.

I vincitori del concorso riceveranno in premio un kit formato da tuta, t-shirt e zainetto con il logo FIJLKAM (in tempi compatibili con la riapertura degli esercizi commerciali). Vincerà un elaborato per ciascuna delle seguenti categorie (che riceverà il kit di cui al punto 8):

• N° 1 Bambini e N° 1 Bambine

• N° 1 Fanciulli e N° 1 Fanciulle

• N° 1 Ragazzi e N° 1 Ragazze

che sarà selezionato per originalità e spontaneità.

La giuria sarà composta da componenti della dirigenza regionale FIJLKAM o designata dal Comitato Regionale Liguria e si pronuncerà entro il 21/06/2020.