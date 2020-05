Crisi florovivaismo, nasce gruppo di lavoro nazionale: la Liguria è rappresentata dall’imprenditrice Lionella Pastor

Genova. Alla fine di marzo, su richiesta di centinaia di imprese del settore floricolo di tutto il territorio nazionale, è stato costituito un gruppo di lavoro, coordinato da Assofloro, associazione di riferimento nel settore del florovivaismo, per monitorare e fare fronte alla crisi del comparto conseguente all’emergenza Covid-19.

Nel gruppo di lavoro, in rappresentanza della filiera florovivaistica ligure, è presente l’imprenditrice Lionella Pastor (Albenga, Sv), che si fa portavoce delle aziende del settore floricolo del territorio.

Il gruppo di lavoro è costituito anche da: Simone Cargnino (Piemonte), Guido Barra (Marche), Lionella Pastor (Liguria), Pietro Paparella (Puglia), Luisa Mondelli (Lombardia), Nicola Nozza (Lombardia), Marco Carmazzi (Toscana), Giacomo Chiarappa (Toscana), Luca Maffucci (Toscana), Giorgio Demenech (Toscana) , Remo Dimeo (Lazio), Bruno Santacroce (Calabria), Francesco Guarino (Sicilia), Fabio Baldi (Emilia Romagna), Giampaolo Girelli (Veneto), Antonio Pisapia (Campania), Nada Forbici e Andrea Pellegatta (rispettivamente presidente e vicepresidente di Assofloro).

«La mobilitazione delle imprese del settore che, con modalità diverse, sono riuscite ad accendere i riflettori dell’opinione pubblica e della politica, è un risultato importante e per nulla scontato perché il comparto fino a ieri, anche a causa della disgregazione e della mancanza di dati economici, era di fatto sconosciuto. Questo però non basta per superare la crisi e risolvere i problemi economici delle imprese. Occorrono proposte concrete e risulta importante relazionarsi in modo costruttivo e coordinato con le istituzioni e i decisori politici a livello regionale e nazionale, nei tempi molto stretti determinati sia dalla crisi sia dai lavori del Parlamento e del Governo.

E’ anche necessario un monitoraggio ed una attenzione costante sui Decreti e sulle misure a sostegno delle imprese, per intervenire con proposte ed emendamenti. Il gruppo di lavoro ha questo scopo, facendo anche sintesi delle istanze-proposte provenienti dalle imprese del settore, per farle giungere sui tavoli della politica in modo efficace» – fa sapere Assofloro.