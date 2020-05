Genova. E’ di -59 positivi (per un totale di 4540) in meno rispetto alle scorse 24 ore il bilancio dei casi di Covid-19 in Liguria. Lo si evince dai dati del flusso ministeriale diffusi dalla Regione. I test effettuati tra ieri e oggi sono 2056.

Dieci i decessi legati al Coronavirus nelle scorse ore, tra cui quello di un uomo di 63 anni abitante nell’Imperiese che si è spento oggi al Borea di Sanremo. Dall’inizio dell’emergenza in Liguria le vittime del virus sono 1344.

PROVINCIA CASI SAVONA 763 LA SPEZIA 211 IMPERIA 652 GENOVA 2910 altro/in fase di verifica 4 TOTALE 4540

ospedalizzati di cui in TI Differenza ospedalizzati da giorno precedente Ospedalizzati 395 26 -21 ASL1 65 7 -2 ASL2 70 5 -5 Ospedale Policlinico San Martino 58 7 -11 Ospedale Evangelico 15 0 0 Ospedale Galliera 70 0 0 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL 3 Villa Scassi 42 3 -6 ASL 3 Gallino 1 0 1 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 30 0 0 ASL4 Lavagna 2 0 2 ASL5 40 4 -1

Isolamento domiciliare 2138 -49 Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 2007 +11 GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 3225 +100