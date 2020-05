Coronavirus, l’annuncio di Toti: «100 milioni di euro per far ripartire la Liguria»

Genova. «Abbiamo predisposto un provvedimento corale per venire incontro alle principali esigenze e ai bisogni dell’economia. Un provvedimento che vale oltre 100milioni di euro. Non sono soldi a pioggia, ma finanziamenti mirati per il turismo, per le imprese di tutte le dimensioni, per corsi specializzati». Lo ha annunciato il governatore Giovanni Toti, prima di lasciare la parola agli assessori regionali per i dettagli.

Toti ha inoltre dichiarato che sta lavorando, insieme alla sua giunta e ai rappresentanti di categoria, per chiedere al Governo di anticipare le aperture di alcune attività l’11 maggio e non il 18 come previsto dal governo centrale. «Chiediamo che sia data alle Regioni la possibilità di legiferare per i rispettivi territori, se così non sarà sentiremo lesi i nostri diritti».

Notizia in aggiornamento.