Coronavirus, “Il Bello dello Sport”: si può partecipare fino a venerdì 15 maggio

Genova. Grande partecipazione da parte degli istituti scolastici di tutta la Liguria alla quarta edizione del concorso scolastico “Il Bello dello Sport” .

L’iniziativa ha riscontrato ampio coinvolgimento di docenti, studenti e relative famiglie delle scuole elementari e medie. Tantissimi insegnanti hanno approfittato delle possibilità offerte dalla didattica a distanza, invitando i loro alunni a scaricare il modulo dal sito e procedendo a elaborare il testo (massimo 15 righe) o il disegno su quello che è per loro “il bello dello sport”. Un’opportunità per riflettere sul valore sociale delle attività sportive, mai così dibattuto in questo periodo di quarantena Covid-19, da un lato e di sviluppare le proprie qualità artistiche dall’altro.

Chi non potesse scaricare il modulo potrà utilizzare un semplice foglio formato A4 indicando in alto Nome e Cognome, Scuola e Classe, oltre a una mail del genitore per ricevere poi le informazioni sullo sviluppo del concorso. Si può partecipare sino a venerdì 15 maggio prossimo e gli elaborati possono esser trasmessi alla mail info@stellenellosport.com.

Dalla prossima settimana, una commissione inizierà a valutare tutti gli elaborati per arrivare poi al giudizio finale della giuria composta da Stelle nello Sport, Ufficio Scolastico Regionale, Coni, Ussi, Panathlon e Porto Antico.

Il rapporto tra Stelle nello Sport e l’Ufficio Scolastico Regionale del MIUR è cresciuto anno dopo anno e oggi il progetto è un riferimento importante per gli Istituti della Liguria di ogni livello. Una panoramica di tutte le attività è consultabile all’indirizzo www.stellenellosport.com/scuola.