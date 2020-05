Cielo nuvoloso, rinviato il primo appuntamento con “inOrbitaLive” in diretta da Perinaldo

Perinaldo. Abbiamo atteso fino all’ultimo, sperando che le nuvole si diradassero, purtroppo però, causa cielo grigio, siamo costretti a rinviare il primo appuntamento con la rubrica “inOrbitaLive”, che era prevista per le 21 di oggi.

Torneremo all’osservatorio astronomico Gian Domenico Cassini nei prossimi giorni, insieme agli astrofili dell’associazione Orbita Lorenzo Sicignano e Giancarlo Vignale. Grazie a particolari webcam, non appena le condizioni meteo saranno favorevoli, trasmetteremo in diretta le immagini del potente telescopio presente nella cupola dell’osservatorio astronomico comunale.

Vi invitiamo a restare aggiornati leggendo Riviera24.it o seguendo la nostra fanpage per essere informati sul prossimo evento dedicato all’affascinante mondo degli astri. Per info, curiosità sugli eventi che avvengono nel cielo in questi giorni e consigli su come ammirarli, consultare la pagina Facebook ufficiale dell’osservatorio astronomico Gian Domenico Cassini al seguente link: https://www.facebook.com/osservatoriocassini/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBlB-RCi7wZyuGgSJ1bK7t8XSiZrYEZ_V2yOdC_4hMSTUAp15z8bbd9dRB1CjMo5WPFIPOXxkb1ld-I