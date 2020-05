Cervo, Vincenzo Mollica ospite del secondo ciclo di “Grandi Autori a casa tua”

Cervo. «È un libro parlante, una sola moltitudine di arguzia e sapienza, un’intelligenza acuta che si è fatta

TV». Aldo Grasso descrive così Vincenzo Mollica – ospite del secondo ciclo di Grandi Autori a casa tua – che parla subito di credibilità, verità, onestà, gli ingredienti di base del suo mestiere.

Una carriera straordinaria: cronista (come lui stesso ci tiene a sottolineare) dal 1980 per il TG1, la sua vita è costellata di incontri e amicizie importanti, percorsa da tante passioni, in cui spicca l’amore per la città di Sanremo e per il suo Festival, «un momento in cui si racconta la cultura di un paese, basti pensare alle sue più celebri canzoni» e in cui ha speso anni di lavoro intenso; tanto che, prima della sua imminente pensione, il Festival 2020 gli ha regalato una vera e propria standing ovation.

E poi tanto altro: il cinema, la cultura, il fumetto e la musica, le sue grandi passioni, appunto, di una vita. «Sono riuscito a raccontare, da grande, le storie che mi piacevano da ragazzo». Ed ecco allora le cerimonia degli Oscar del 1989 a Los Angeles, quando Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore vinse come miglior film straniero (prima volta per l’Italia dopo 17 anni), poi l’amicizia profonda con Federico Fellini, la dedizione per Charlie Chaplin. È il primo giornalista ad aver ricevuto il Premio Bianchi – conferito dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici e dalla Biennale – e, dulcis in fundo, un’onorificenza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ma nella sua vita c’è anche Topolino, le sue “comparsate” nel celebre fumetto disneyano accanto a Paperino e Zio Paperone e il legame con attori, giornalisti, musicisti e personalità dello spettacolo. Per tacer di Raissa e Michail Gorbaciov!

Si potrà ascoltare online martedì 19 maggio, dalle 17, sulla pagina FB e gustare le sue pillole di saggezza e ironia su https://www.facebook.com/pages/category/Literary-Arts/Grandi-autori-a-casa-tua-106007967717425/

https://www.youtube.com/watch?v=AYGY0JXof5g&feature=youtu.be e sulle pagine istituzionali dei Comuni coinvolti: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera.

Vincenzo Mollica. Laureatosi all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, esordisce nel 1977 a TeleAmiata, nel 1980 passa in Rai dove lavora al Tg1 realizzando servizi sui personaggi di Walt Disney, sul cantautore Francesco De Greogri e sul regista Nanni Moretti. Amico di Federico Fellini, della poetessa Alda Merini, dei cantautori Paolo Conte, Lucio Dalla, Francesco Guccini e dei fumettisti Hugo Pratt ed Andrea Pazienza, Mollica è inviato per la Rai alla cerimonia del Premio Oscar di Los Angeles. Per Rai1 ha ideato e condotto la trasmissione di approfondimento DORECIAKGULP attraverso la quale si occupa di spettacolo, cinema, musica e fumetti. Nel 2000 e nel 2001 Mollica ha condotto su RaiUno TARATATA con Natasha Stefanenko, per RadioDue ha condotto “Parole, parole. Storie di canzoni”, una serie di interviste ai grandi della canzone italiana. Vincenzo Mollica ha scritto libri su Paolo Conte, Federico Fellini, Andrea Pazienza, Alda Merini.

La dimensione internazionale, ecco una grande novità della rassegna: e poi, importantissime per questa “fase due” di appuntamenti, sono le nuove collaborazioni: oltre a quella con i cinque Comuni di Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera, si uniscono al progetto il Comitato Dante Alighieri di Tangeri, l’Associazione Irene Brin, l’Università delle tre età di Sanremo, il Ministero dell’Istruzione, il Provveditorato agli Studi di Imperia e nove scuole, tra Liguria, Piemonte e Lombardia. Istituto Ruffini, Istituto Sanremo Levante, Istituto Colombo, Liceo Cassini di Sanremo, Ipsia Marconi di Imperia, Liceo Vieusseux, Comprensivo di Diano Marina, Vittorio Emanuele II di Genova, Istituto Baruffi di Ceva e Ormea e Istituto Varalli di Milano. Ecco allora che le interviste possono rientrare nella DaD, la didattica a distanza, interventi formativi per studenti, famiglie e per tutte le comunità scolastiche.

Grandi Autori a casa tua è una vera e propria rassegna letteraria sul web: dieci minuti (o poco più) di chiacchiere, battute, pensieri con i grandi protagonisti della nostra cultura e della letteratura contemporanea. In un momento così difficile, ecco il miglior modo di proseguire con Cervo in blu…d’inchiostro- La Riviera dei Libri, in attesa di ritrovarci tutti insieme nell’Oratorio di Santa Caterina, all’Auditorium della Camera di Commercio, al Palafiori, alla Biblioteca di Ospedaletti e nel magico giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera.

«Ho ideato questo nuovo format per incontrare l’umanità di grandi scrittori – dichiara la curatrice Francesca Rotta Gentile – e per tenerci compagnia con buoni libri…in questo isolamento, abbracciamoci così!».

Un’iniziativa che coinvolge cinque Comuni della Provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Sasso di Bordighera si uniscono e, in collaborazione con l’associazione Cumpagnia du Servu, presentano video incontri letterari – realizzati via Skype da Francesca Rotta Gentile – con gli scrittori più importanti del panorama culturale contemporaeo.

I cinque Comuni, con gli assessori alla Cultura Annina Elena per Cervo, Marcella Roggero per Imperia, Silvana Ormea per Sanremo, Giacomo de Vai per Ospedaletti, Vittorio Ingenito per Bordighera, danno così un segnale importante: la cultura continua a vivere anche durante l’emergenza dettata dall’epidemia di Covid-19.

Le interviste continueranno a essere pubblicate due volte alla settimana, martedì e venerdì, sulla nuova pagina Facebook https://www.facebook.com/pages/category/Literary-Arts/Grandi-autori-a-casa-tua-106007967717425/, sul canale youtube e sulle pagine facebook dei Comuni coinvolti.