Autostrade, Bissolotti (Liguria Popolare): «Appoggio e condivido Piano Marshall»

Genova. «Notizia fresca riguarda l’intelligente proposta, che appoggio in pieno e condivido, del nostro presidente Toti e del sindaco di Genova Bucci ad Autostrade: un Piano Marshall – dice il vice presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti – per lavorare su tre turni sette giorni su sette, per garantire la sicurezza ai cittadini e evitare il più possibile code estenuanti, una volta che il turismo e la stagione estiva ripartiranno e saranno a pieno regime».

«Credo fermamente che fosse necessario fare il punto della situazione sui lavori da effettuare per la sicurezza nelle gallerie autostradali liguri, cercando di migliorare al massimo le infrastrutture della nostra terra. Nonostante il momento complicato – continua Bissolotti – credo che fosse giusto confrontarsi e capire con Autostrade il motivo per il quale non siano stati fatti dei lavori necessari in questo periodo di lockdown, che poteva esser sfruttato sicuramente in maniera diversa, considerando la quasi totale assenza di viabilità».

«Da questa interlocuzione, portata avanti con idee di sollecitazione chiare, si è arrivati ad una conclusione di cui possiamo essere contenti: Autostrade si impegna entro lunedì prossimo – conclude Bissolotti – di presentare un piano massiccio di interventi e di riduzioni tariffarie per la nostra rete autostradale fino alla conclusione dei tanto attesi lavori. Un piano serio di risparmi che possano compensare i disagi che dovranno subire i liguri».