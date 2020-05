Anche il sanremese Riccardo Chiarelli tra i fondatori di Mela Works, startup che porta lo smart working nelle attività sul campo

Milano. Fino a 10 ore di lavoro a persona risparmiate ogni settimana per la preparazione di documenti, riduzione del 50% dei contenziosi e dei ritardi nei pagamenti, oltre a una riduzione del 30% degli errori di manutenzione e dei conseguenti costi di re-working.

Sono solo alcuni dei vantaggi che molte aziende potrebbero avere utilizzando Mela, l’applicazione web e mobile sviluppata dalla startup Mela Works, fondata a fine 2017 da Riccardo Chiarelli, Francesco Putignano ed Emanuele Zamponi che recentemente ha chiuso un round di finanziamento da 1,5 milioni di euro con il fondo di Venture Capital italo-francese 360 Capital.

C’è anche un po’ di Liguria dietro la storia di Mela Works. Uno dei tre fondatori è infatti Riccardo Chiarelli, originario di Sanremo. Dopo gli studi al Liceo Scientifico Saccheri di Sanremo, Riccardo si è laureato con lode in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Torino e ha poi studiato Ingegneria e Management alla École Centrale de Paris. Prima di fondare Mela Works ha lavorato in diverse aziende, tra cui Sogin ed Enel.

La startup ha focalizzato il proprio business sullo sviluppo dell’app Mela, in sanscrito significa “incontro”, che consente ai lavoratori impegnati in progetti sul campo sul campo di collaborare e condividere informazioni in tempo reale, migliorando l’efficienza e la trasparenza delle informazioni, generando al tempo stesso benefici sia economici che organizzativi a chi la utilizzerà per la gestione delle informazioni e delle risorse sul campo. Mela è un tool semplice e intuitivo: nasce senza integrazioni obbligatorie, non richiede hardware dedicato e non prevede voluminosi Gantt di progetto.

«Troppo spesso la comunicazione frammentata è causa di errori sul lavoro, rende difficoltoso identificare la

causa di un problema e ha un impatto significativo anche in termini economici – spiega Francesco Putignano, co-founder e CEO di Mela Works – . Abbiamo progettato Mela per semplificare il tracciamento delle informazioni sul campo in modo facile e alla portata di tutti. Soprattutto in questa fase di ripartenza legata alle Fase 2, sarà fondamentale per le aziende poter gestire i lavori sul campo e siamo certi che Mela potrebbe essere un ottimo alleato per molte imprese».

Le aziende che in questo momento potrebbero essere aiutate dall’utilizzo di Mela sono certamente le utilities e quelle delle costruzioni, sia imprese impegnate nella realizzazione di grandi opere e progetti complessi, sia le imprese edili di dimensioni medio-piccole che hanno la necessità di far ripartire i cantieri in tempi brevi, con l’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni disposte per l’uscita dalla Fase 1 e la ripresa delle attività. Ma anche i professionisti di altri settori (es: chimico, manifatturiero, project management) possono utilizzare Mela per gestire sul campo attività come la manutenzione, le ispezioni, le pulizie o la sanificazione degli ambienti, assicurando la condivisione tempestiva delle informazioni, la tracciatura delle attività svolte e il miglioramento degli standard qualitativi.

Come funziona: Grazie alla possibilità di creare gruppi, come in una normale chat, gli operatori che utilizzano Mela possono scambiarsi informazioni in tempo reale e condividere un lavoro importante con tutti i soggetti coinvolti in un progetto, siano essi colleghi, clienti o fornitori. Mela consente inoltre di tracciare in modo semplice persone, materiali e servizi all’interno di ogni singola Task e con semplice click è possibile esportarli in diversi formati, creando in automatico un report completo pronto per essere stampato, analizzato o condiviso, senza alcun lavoro o intervento aggiuntivo. Tutte le informazioni inserite e condivise su Mela sono facilmente e rapidamente recuperabili grazie a un sistema di ricerca intuitivo e flessibile. Ulteriori funzionalità aggiuntive sono inoltre disponibili sul sito www.mela.work

Tecnologia e sicurezza: Mela si basa su un’infrastruttura flessibile su base API, utilizza tecnologia front-end e back-end all’avanguardia e, grazie all’intelligenza artificiale l’app impara e si migliora utilizzando proprio i dati inseriti dagli utenti. Dati che vengono crittografati e archiviati con la massima sicurezza: sono infatti gestiti da un’unica piattaforma, riducendo l’utilizzo sistemi non aziendali, e l’accesso è consentito solo agli utenti autorizzati.