Acqua gratis, Forum Civico Ligure: «Dare attuazione all’ordine del giorno approvato in Consiglio regionale»

Genova. Il Forum Civico Ligure per i diritti fondamentali ha preso atto della votazione unanime del

Consiglio Regionale della Liguria dell’OdG n.878/2020 collegato al DDL 304 nella seduta del 21.04.2020 e avente per oggetto “Per richiedere l’erogazione gratuita dell’acqua per tutti gli utenti in Liguria durante l’emergenza sanitaria Covid 19”.

«Posto che gli OdG – secondo quanto specificato nel Regolamento dell’Assemblea ha lo scopo di “ … dare istruzioni alla Giunta in ordine ad azioni collegate all’attuazione degli articoli o della legge nel suo complesso…”, che l’argomento è di fondamentale interesse per i cittadini liguri che, come in altre parti d’Italia, hanno dovuto affrontare, oltre le conseguenze sanitarie dell’emergenza, anche quelle economiche, visto che le norme attuali non concedono alla Regione alcun potere concreto nei confronti dei gestori del Servizio Idrico, men che meno in merito alle tariffe, poteri delegati all’Agenzia Nazionale ARERA, della quale il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua

chiede da tempo la chiusura e il trasferimento delle sue competenze al Ministero dell’Ambiente, siamo cortesemente a richiedere quali provvedimenti intenda adottare, o abbia già adottato, la Giunta Regionale per dare attuazione all’importante azione approvata dal Consiglio Regionale.

Restiamo in fiduciosa attesa di un cortese riscontro» – afferma il Forum Civico Ligure.

La LETTERA CHIARIMENTI ODG 878 (1)