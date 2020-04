Ventimiglia, “Tanovia” da 100milioni: c’è l’ok della giunta comunale per l’Aurelia bis del Ponente

Ventimiglia. Cento milioni di euro solo per il primo “lotto funzionale”. E’ il costo ipotizzato per i lavori necessari alla realizzazione della “nuova Aurelia”: la tangenziale nord (la cosiddetta Tanovia) da anni sogno nel cassetto del sindaco Gaetano Scullino, che dovrebbe collegare Ventimiglia a Camporosso bypassando il centro per circa 2,3 km di tracciato, quasi interamente in galleria.

La giunta comunale ha espresso indirizzo politico amministrativo favorevole all’idea progettuale concordata con ANCE di Imperia. Lo studio dell’ingegnere Gianni Rolando di Sanremo prevede una spesa complessiva dei lavori del primo lotto di 100 milioni di euro.

Ad esprimere parere favorevole, sono stati anche i sindaci dei Comuni di Camporosso, Vallecrosia e Bordighera che, si legge nella deliberazione pubblicata sull’albo pretorio, «hanno condiviso con il sindaco di Ventimiglia di incisivamente richiedere che l’Aurelia bis sia con urgenza progettata e finanziata, con fondi regionali, ANAS e statali, attraverso il Ministero dei Trasporti o altri fondi ministeriali condividendo altresì che la progettazione e realizzazione dell’Aurelia bis debba iniziare da Ventimiglia per congiungersi con il tratto già realizzato di Sanremo, e non viceversa».

I quattro sindaci hanno deciso di aprire un tavolo intercomunale, con Ventimiglia come capofila, per elaborare un documento politico attraverso il quale richiedere interventi «concreti ed immediati per fare fronte all’emergenza creatasi dal crescente isolamento della riviera di Ponente e per realizzare un’importante infrastruttura viaria che colleghi i quattro comuni con il resto della provincia di Imperia e della Regione ligure, consentendo al traffico veicolare, anche dei mezzi pesanti provenienti dalla Spagna, Francia e Basso Piemonte di non transitare nei centri cittadini».

Descrizione dell’opera: «Il lotto funzionale, previsto in prevalenza in galleria, sarà collegato verso ovest con corso Limone Piemonte, nel Comune di Ventimiglia, e verso est con corso della Repubblica nel Comune di Camporosso. L’ipotesi di tracciato plano-altimetrico è puramente indicativa in quanto per determinare l’effettivo tracciato finale sarà necessario eseguire un’ampia campagna geognostica sul territorio. Il tracciato ipotizzato è comunque significativo per determinare i costi indicativi e la fattibilità dell’intervento proposto. Si è adottata una strada a doppio senso di marcia, extraurbana, secondaria con due corsie da 3,75 metri lineari e banchine laterali da 1,50 m lineari. Il tratto progettato, dallo svincolo di Ventimiglia allo svincolo di Camporosso, ha uno sviluppo complessivo di circa 2,3 km».