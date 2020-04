Toti propone cancellazione codice appalti e antimafia, Pastorino (Linea Condivisa): «Demagogia con i denti a sciabola»

Genova. «Per uscire dall’emergenza economica prodotta dal Covid-19, Toti propone la sospensione per due anni delle gare europee, dei controlli paesaggistici, del codice degli appalti e dell’Antimafia. Il disegno è chiaro: il presidente non vuole riaprire le attività economiche a partire dagli under 50. Lui vuole tornare direttamente agli anni ’50, invocando un mondo senza regole, in cui la tutela dei diritti, dell’ambiente e della salute vengono azzerati per molti a vantaggio dei pochi. Ancora una volta il presidente della Regione ci ricorda che è in campagna elettorale. Demagogia con i denti a sciabola: non gli interessa nulla del coronavirus. Gli interessa delineare la sua “fase 2”: una ricetta economica e sociale che premi chi vuole distruggere il territorio e magari, col ricatto di 100 posti di lavoro sfruttato, pretenda la rinuncia alle tutele sindacali e al diritto alla sicurezza». Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, commentando le dichiarazioni odierne del presidente Toti sull’emergenza economica prodotta dal coronavirus.

«La ricetta secondo noi è del tutto diversa, ma se non altro adesso sappiamo dove avverrà lo scontro. Toti sta dicendo ai liguri che vuole privatizzare di più. Nonostante la pessima figura di quei sistemi sanitari che hanno puntato sulla privatizzazione. Nonostante l’enorme sforzo generato dalla sanità pubblica, in Italia e in Liguria, per merito di medici, infermieri, tecnici e oss, il presidente scatta all’affondo e ribadisce i suoi propositi: favori a profusione per i gruppi finanziari e industriali privati del nostro Paese. Come Linea Condivisa, non abbiamo mai pensato che in un periodo di emergenza si possa fare a meno dei diritti e delle tutele. Derogare è sempre un vantaggio per chi ha i soldi; nessun vantaggio per chi vive nel disagio» – dice.