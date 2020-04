Rsa liguri, Michelucci (Italia Viva): «La situazione generale è preoccupante»

Genova. «La situazione generale delle Rsa liguri è preoccupante. Alisa è intervenuta con una delibera per disciplinare l’emergenza Covid nelle Rsa soltanto a fine marzo, quindi molto in ritardo. Occorre uno sforzo da parte di Alisa e delle Asl per sostenere le Rsa.

Strutture dove vorrei segnalare il lavoro straordinario che gli operatori stanno svolgendo e ringraziarli per l’abnegazione con la quale nonostante tutte le difficoltà stanno andando avanti. Servono subito tamponi a tappeto in queste strutture, ma al contrario di ora con esiti rapidi in modo da poter intervenire subito e decidere come intervenire sui pazienti. Occorre poi la costituzione di una rete fra tutte le Rsa liguri finalizzata a distinguere progressivamente Rsa pulite da Rsa Covid positive.

Solo in questo modo, andando progressivamente a concentrare i positivi, si può evitare una propagazione esponenziale del virus che vede nei soggetti fragili presenti all’interno di queste strutture, bersagli molto facili. Diversamente si continuerà a gestire situazioni al limite, come quelle all’interno degli ospedali, quando invece l’avanzata del virus potrebbe essere contenuta» – afferma Juri Michelucci, capogruppo Italia Viva Regione Liguria.