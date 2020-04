Ponte crollato, Toti e Giampedrone: «Il Ministro accoglie nostra richiesta, primo segnale di attenzione»

Genova. «La ministra alle Infrastrutture Paola de Micheli ha accettato in parte la proposta che Regione Liguria aveva presentato nei giorni scorsi di prevedere l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale tra i caselli di La Spezia e di Aulla nell’interconnessione tra Liguria e Toscana, dopo il crollo del ponte di Albiano Magra. Si tratta di un primo segnale di attenzione del governo rispetto al territorio ligure che ancorché non coinvolto dal crollo del ponte avvenuto in Toscana, patisce e partirà inevitabilmente i disagi conseguenti, sulle arterie secondarie che collegano quel tratto di Liguria alla Toscana». Lo annuncia il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti insieme all’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, dopo che nei giorni scorsi era partita la richiesta alla responsabile del dicastero.

«A questo primo riscontro – aggiungono Toti e Giampedrone - ci auguriamo seguano altre risposte importanti per la Liguria e per la provincia spezzina. A cominciare dall’esenzione del pedaggio anche lungo la tratta della A 12 tra La Spezia e Brugnato e soprattutto la risposta affermativa alla nostra richiesta di avere un commissario ligure, in grado di gestire nel modo più veloce e al meglio alcune infrastrutture alternative al ponte di Caprigliola, in modo da consentire un’ accelerazione di opere fondamentali quali la provinciale 31 della Ripa nel Comune di Vezzano Ligure e la bretella Bolano – Santo Sefano Magra che dispongono già di finanziamenti regionali e statali e potrebbero, quindi, essere cantierate e concluse velocemente».