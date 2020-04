Ospedaletti, tre casi di ricoverati per coronavirus. Primo bilancio dei contagiati

Ospedaletti. Anche nella cittadina delle rose che fino a pochi giorni fa sembrava essere rimasta immune alla diffusione del coronavirus, sono emersi i primi tre casi conclamati di cittadini risultati positivi ai test e per i quali si è reso necessario il ricovero in ospedale. Tra di loro, secondo le prime informazioni, ci sarebbe un uomo venuto in contatto per motivi lavorativi con un paziente residente a Sanremo. Entrambi si troverebbero fuori da ogni pericolo, vicini a una guarigione.

Oltre a questi, ci sarebbero poi altri casi in cura a domicilio. Il numero non è preoccupante: su una popolazione di circa 3,2 mila abitanti, meno di una decina verrebbero seguiti dall’Asl1 direttamente a casa. Si aggiungono, infine, coloro che sono in attesa di essere sottoposti a tampone e si trovano in stato di autoisolamento, la cui quantificazione non è certa.

Intanto, fatto da non sottovalutare, a Ospedaletti sono diverse le segnalazioni, provenienti da cittadini e da alcuni amministratori di condominio, che denunciano l’arrivo in paese di residenti nelle regioni Piemonte e Lombardia. Nonostante il divieto di spostamento vigente in tutta Italia, i “foresti” accamperebbero motivazioni discutibili per giustificare il proprio viaggio verso mare. A questo proposito il locale comando dei carabinieri e dei vigili urbani sta continuando instancabilmente l’opera di controllo del territorio.