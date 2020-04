In Liguria nuova impennata di pazienti positivi. Il numero dei morti supera quota mille dall’inizio della pandemia

Genova. Sono in totale 4811 i casi di pazienti positivi in Liguria, 50 più di ieri, 910 in provincia di Imperia. I test effettuati sono 35990 (1804 più di ieri). Diminuiscono le terapie intensive, -56 su un totale di 952 persone ricoverate negli ospedali della Liguria, di cui 92 rimangono in intensiva. In Asl1 i ricoverati sono 155 (16 in terapia intensiva), 8 meno di ieri.

Le persone in regime di sorveglianza attiva nella nostra regione sono complessivamente 2458, di cui 191 in provincia di Imperia. Al domicilio, in isolamento, ci sono 2524 pazienti, 69 più di ieri.

I guariti con due test consecutivi negativi sono 1.085, 72 più di ieri.

I deceduti sono 1020, 32 più di ieri.