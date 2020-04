Coronavirus, Toti posa con la mascherina “Made in Sanremo” realizzata dall’atelier Daphné

Sanremo. Una mascherina con i colori di Regione Liguria “Made in Sanremo”.

Il governatore Giovanni Toti ha posato per una fotografia, pubblicata sul proprio profilo Facebook ufficiale, indossando uno dei dispositivi per combattere il coronavirus creati per beneficienza da Daphné, atelier sanremese.

La mascherina è stata donata al presidente di Regione Liguria dall’azienda della Città dei Fiori e dall’associazione Aidda. «Ne ha prodotte e distribuite a centinaia nei centri antiviolenza e in tante altre realtà territoriali», ha scritto Toti.