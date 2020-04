Coronavirus, per l’Osservatorio nazionale sulla salute in Liguria zero nuovi contagi dal 14 maggio

Zero contagi in Liguria a partire dal 14 maggio. Ad annunciarlo è l’Osservatorio nazionale sulla salute nelle regioni italiani che ha realizzato un’analisi sulla situazione del contagio da coronavirus in Italia.

Non si tratta però di una data esatta, come specifica l’Osservatorio: «ma la data prima della quale è poco verosimile attendersi l’azzeramento dei nuovi contagi».

Le prime regioni ad ottenere questo traguardo saranno Basilicata e Umbria già da domani, 21 aprile, seguiranno il Molise il 26 aprile, la Sardegna il 29 aprile, la Sicilia il 30 aprile e la Calabria il 1° maggio.

Dovranno invece attendere il 7 maggio Puglia e Abruzzo, il 9 maggio la Campania, 12 maggio il Lazio, 13 maggio la Valle D’Aosta, il 14 maggio la Liguria, il 16 maggio la provincia autonoma di Trento, il 19 maggio il Friuli Venezia Giulia, il 21 maggio Piemonte e Veneto, il 26 maggio la provincia autonoma di Bolzano, il 29 maggio l’Emilia Romagna, il 30 maggio la Toscana.

A fine giugno sarà invece il turno delle Marche, il 27, e infine della Lombardia, il 28.