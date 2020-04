Coronavirus, obbligo di indossare mascherine a Ventimiglia. Tutti i dettagli dell’ordinanza del sindaco

Ventimiglia. Nella città di confine si fanno più stringenti le misure per contrastare il contagio da Covid-19. Il sindaco Gaetano Scullino ha firmato una nuova ordinanza. A partire da stanotte, e dunque da domani mattina, sia gestori e dipendenti dei negozi aperti sia i clienti dovranno indossare la mascherina.

«In questi giorni – afferma il sindaco Scullino – abbiamo iniziato a distribuire mascherine e continueremo a farlo. In settimana il presidente Toti ha preannunciato che offrirà mascherine gratuitamente ai cittadini e se riuscirà a farlo siamo disponibili ad aiutarlo a raggiungere tutti i cittadini». «In ogni caso – dichiara il sindaco Scullino – nell’ordinanza che ho firmato oggi e che è già pubblicata sull’albo pretorio, ho previsto che qualora non sia stato possibile reperire mascherine e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale che ho voluto indicare nella stessa ordinanza».

Continua Scullino: «Dobbiamo tutti prendere atto che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Liguria sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone fatto salve le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che un numero elevato di soggetti potrebbero essere infetti dal virus COVID-19 pur essendo asintomatici. Le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso le goccioline prodotte dalle persone e diffuse nell’ambiente tramite l’apparato respiratorio, proteggere almeno bocca e naso è importante».

ECCO LA PARTE DISPOSITIVA DELL’ORDINANZA:

IL SINDACO ORDINA ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa sovracomunale: dalle ore 00.00 di martedì 7 aprile 2020 e sino alle ore 24.00 di lunedì 13 Aprile 2020:

– tutto il personale avente contatto con il pubblico, che lavora all’interno di tutte le attività economiche e di servizi tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, sia sempre dotato di mascherine e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati;

– l’accesso, da parte di chiunque, negli orari di apertura, di edifici pubblici, esercizi commerciali e artigianali, uffici postali, uffici bancari e ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando guanti e mascherine in modo corretto;

– il medesimo obbligo è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l’accesso generalizzato nei locali di cui sopra comprese le fermate degli autobus;

INVITA tutti gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati a continuare la propria attività a fornire ai propri

clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani e INFORMA che l’uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate è infatti possibile che l’uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

DISPONE

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e

quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

a) prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una

soluzione alcolica;

b) coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che, la stessa, sia integra e che

aderisca bene al volto;

c) evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre

lavarsi previamente le mani;

d) sostituirli quando diventa umida, con una nuova e non riutilizzarla se è una mascherina

mono-uso;

e) per toglier la mascherina occorre prenderla dall’elastico e non toccare la parte anteriore

della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le

mani;

f) qualora non sia stato possibile reperire mascherine e solo in questo caso, sarà consentito

utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se

creati artigianalmente dall’utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in

modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale

sopra indicate.

RICORDA CHE:

– occorre restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e

necessità;

– lavarsi spesso le mani;

– evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

– evitare abbracci e strette di mano;

– mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

– garantire l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando

sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

– evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;

– non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

– coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

– non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio

medico curante;

– pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

– usare la mascherina sempre se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a

persone malate.

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà la denuncia

all’autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.;

La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata all’Ufficio Territorio del Governo, alla Questura, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale.

