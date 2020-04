Coronavirus, Michelucci (Italia Viva Regione Liguria): «Serve ordinare l’obbligo di utilizzo di guanti e mascherine»

Genova. «Toti emetta un ordinanza che renda obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherine» - dichiara il consigliere regionale di Italia Viva, Juri Michelucci – Ormai i cittadini stanno ricevendo le mascherine e serve ordinare l’obbligo di utilizzo anche in Liguria al pari di altre regioni che già hanno intrapreso questa strada».

«Tale ordinanza però non deve essere vista solo come il contenimento del contagio in queste settimane, ma anche come preparazione alla fase 2 dove dovremo convivere con il virus e abituarci all’uso delle mascherine e delle misure di distanza sociale. Per questo chiedo a Toti di emettere l’ordinanza il prima possibile» - dice Juri Michelucci, capogruppo Italia Viva Regione Liguria.