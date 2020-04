Chiusura domenicale di supermercati, Filcams e Cgil Liguria: «Facciamo chiarezza»

Genova. «L’Ordinanza della Regione Liguria sulla chiusura domenicale alle ore 15 di supermercati e ipermercati in Liguria è superflua e pericolosa» – dicono Cgil Liguria e Filcams Cgil Liguria.

«Oggi c’è già chi chiude alle 15 come Carrefour, chi ha portato la chiusura alle ore 13 come Basko, Ekom e Conad, chi ha deciso di chiudere per l’intera giornata, come Coop e alcuni Conad. Con questa operazione l’assessore dimostra di conoscere poco il settore, e di non aver compreso la richiesta che le categorie sindacali, unitariamente, avevano avanzato al presidente Toti per la chiusura totale domenicale.

Sono particolari anche altri due aspetti: il primo, che l’Ordinanza, norma di rango superiore, rinvii ad un protocollo con le associazioni – a quel punto pressoché inutile a meno che non si tratti di un modo per far fare qualche intervista all’assessore in vista delle prossime elezioni -; il secondo che l’ordinanza non si limita a disciplinare l’emergenza Covid-19, come fatto ad esempio dal Veneto, ma va oltre normando per tutto l’anno e peggiorando le condizioni di molti lavoratori ai quali era venuta in aiuto la contrattazione sindacale» – commentano.

Cgil e Filcams chiedono di chiudere l’intera domenica per dare fiato ai lavoratori alle prese con l’emergenza coronavirus, posizione peraltro condivisa a livello nazionale con Cisl e Uil.

«Insomma, si tratta dell’ennesimo pasticcio della Regione che costringe la Filcams Cgil a dichiarare sciopero per la terza domenica di seguito. La speranza è che si torni nel più breve tempo possibile alla normalità, nel frattempo saranno i lavoratori a giudicare le decisioni della Regione e l’operato del sindacato» – affermano Federico Vesigna e Giovanni Bucchioni, segretari generali di Cgil Liguria e Filcams Cgil Liguria.