“A Scuola di Sport”, in Liguria il progetto ritornerà nella stagione 2020-2021

Genova. Visto il quadro nazionale di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta affrontando ancora oggi con grandi sacrifici a tutti i livelli, SmartSport e Stelle nello Sport insieme ai sostenitori del progetto U.C. Sampdoria e IBSA Italia e i partner territoriali come AMIU, Montallegro e Panarello ritengono doveroso rimandare a data da destinarsi l’edizione 2020 del progetto “A Scuola di Sport”.

Una decisione sofferta, ma presa senza indugi, consapevoli che sarà ancora più emozionante per le classi di prima e seconda primaria essere protagoniste in tutti i Municipi del Comune di Genova a cimentarsi in divertenti laboratori ludico-didattici di numerose discipline sportive.

Il progetto “A Scuola di Sport” dopo il successo della passata edizione avrebbe regalato diverse sorprese per gli oltre 1.200 alunni attesi tra cui l’inserimento di nuove discipline sportive da imparare (tennis – judo – ginnastica), una tappa speciale e decisamente inconsueta all’interno di uno dei luoghi culturali più significativi della città e la gioiosa invasione all’interno della Festa dello Sport per festeggiare giocando insieme con tutti le classi partecipanti al progetto.

Ma tutto questo è solo rimandato con la speranza che il progetto “A Scuola di Sport” con il suo principio di “impara-giocando” possa essere solo uno di tanti eventi in programma nella nostra città già dai prossimi mesi dimostrando ancora una volta quanto lo sport sia bello e importante come strumento di relazioni sociali.

In attesa di poter definire le nuove date, proseguono i progetti di Stelle nello Sport dedicati alle scuole con il Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e gli incontri con i Campioni “in streaming” nell’ambito di “Una classe di valori”. Tutti gli aggiornamenti su www.stellenellosport.com.