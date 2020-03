Verso la chiusura delle scuole fino al 3 aprile anche in Liguria, dal Miur circolare per i docenti

Imperia. Si va verso la proroga della chiusura delle scuole anche in Liguria. E’ notizia di questo pomeriggio la diffusione di una circolare del Miur diretta agli uffici territoriali scolastici, nella quale ci sono riferimenti espliciti alla chiusura dei plessi fino al 3 aprile.

Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma dalla circolare di applicazione dell’ultimo decreto firmato dal premier Conte, con il quale il presidente del consiglio dei ministri ha creato una zona compresa tra tutta la Lombardia e alcune province del Piemonte dalla quale non si può più uscire, se non per comprovati motivi di lavoro o di altra natura, si raccomandano i professori di astenersi dal tenere il collegio docenti, uniformando il periodo di astensione in tutta Italia. Un’indicazione che lascia presagire l’applicazione dello stop alle attività didattiche ampliata a tutta Italia.

“Nelle istituzioni scolastiche sono sospese tutte le riunioni degli organi collegali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza“, si può leggere tra le righe del documento.