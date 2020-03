Ponte Genova, Toti: «Questa settimana verrà varata un’altra campata da 50 metri»

Genova. «Siete stati straordinari in quello che avete fatto e siete ancora più straordinari oggi, a metterci tutta questa energia e generosità». Queste le parole di Renzo Piano agli operai che sono impegnati, giorno e notte, nella costruzione del nuovo Ponte di Genova e che rappresentano lo sforzo di tutti coloro che stanno lavorando in Liguria ai cantieri contro il dissesto e per rendere più moderna la nostra regione.

«Cantieri che in Liguria abbiamo deciso di mandare avanti anche con l’emergenza. Quello del ponte è il cantiere che non dorme mai, è il cantiere della rinascita, dopo il dolore delle 43 vittime che non dimentichiamo mai. Questa settimana verrà varata un’altra campata da 50 metri. Mentre il mondo ci applaude, l’Italia intera tifa per noi. Qualcuno invece qui in Liguria ci critica ma dovrà ricredersi e sono certo che domani ci ringrazierà!». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti scrive sulla sua pagina Facebook.