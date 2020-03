«Da 15 giorni galleria buia su pista ciclabile Sanremo-Ospedaletti», la segnalazione di Maria Grazia Regis (Realtà Popolare)

Sanremo. La responsabile della Liguria di Realtà Popolare, Maria Grazia Regis, segnala una situazione a detta di molti ciclisti e pedoni alquanto “anomala”.

«La galleria della pista ciclabile che collega Sanremo a Ospedaletti, mi viene segnalato che da 15 giorni è al buio totale. Le difficoltà non solo le vive il ciclista, ma anche coloro che la attraversano a piedi con conseguenze davvero inaccettabili: la paura di essere investiti da un ciclista, come è accaduto ad una signora che fortunatamente è rimasta illesa.

La signora ha capito l’importanza del disagio per tutti coloro che la transitano ed è andata a segnalare al Comune di Ospedaletti il problema della galleria al buio, ma di rimando le hanno detto che non è di loro competenza, se ne deve occupare Sanremo.

La signora lo segnala a Sanremo e anche qui la risposta è la medesima: se ne deve occupare il Comune di Ospedaletti. Ma è possibile che le competenze dei due Comuni non attenzionano il problema, se non mettendo un cartello e che dice: “Attenzione!! Galleria a tratti non illuminata si sconsiglia il transito pedonale le bici devono essere munite di luci anteriori e posteriori”. Bravi comuni voi si che sapete risolvere il problema immediatamente!» – segnala Maria Grazia Regis di Realtà Popolare.