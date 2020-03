Coronavirus, su sito Filse bando da 500mila euro per associazioni e società sportive dilettantistiche

Genova. Martedì 24 marzo sarà pubblicato sul sito www.filse.it , alla pagina “Agevolazioni”, l’avviso del bando riservato alle associazioni/società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro delle Società sportive del C.O.N.I o alla sezione parallela Cip che svolgono attività giovanile (per ragazzi fino a 16 anni) e/o attività per persone diversamente abili, per l’impiego di un Fondo di euro 500mila – istituito con deliberazione Giunta regionale n. 200 dell’11.3.20 – per la concessione di prestiti rimborsabili da parte di F.I.L.S.E. per “circolante”. Lo comunica Regione Liguria.

E’ possibile presentare domanda dal 6 aprile fino ad esaurimento dei fondi.

Garanzie richieste: nessuna. L’importo del finanziamento è fissato in un limite minimo di euro 10mila fino ad un massimo di euro 25mila nella misura del 100% dell’intervento, con un tasso dello 0,75%, senza richiesta di alcuna garanzia.