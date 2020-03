Coronavirus, scuole e università chiuse fino a metà marzo

Genova. Scuole e università resteranno chiuse fino al 15 di marzo anche in Liguria. Lo ha deciso il governo, che si è affidato al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutta Italia.

Lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza non ha mai nascosto di essere favorevole alla chiusura della scuola.

La misura, decisa dall’Esecutivo riunito a Palazzo Chigi, verrà formalizzata con un decreto che entrerà in vigore oggi.